Charlie Kirk-mistenkt tilstår i meldinger gjemt under PC-tastaturet

Drapet på Charlie Kirk skaper fortsatt overskrifter. For noen timer siden møtte Tyler Robinson opp i retten via video fra fengselet, iført en anti-selvmordsvest, da påtalemyndighetene avslørte meldinger som de hevder viser at han tilsto å ha drept Charlie Kirk.

Tyler Robinson skal ha lagt igjen en lapp under et tastatur i sitt felles hjem, der han beskriver planene om å ta livet av Charlie Kirk. Hvis du vil lese tekstmeldingene mellom Tyler Robinson og romkameraten hans, kan du selvfølgelig gjøre det nedenfor.

Robinson: Slipp det du holder på med, se under tastaturet mitt.

[Da romkameraten undersøkte under tastaturet, oppdaget han en lapp der det angivelig sto "Jeg hadde muligheten til å drepe Charlie Kirk, og jeg kommer til å benytte meg av den."]

Romkamerat: "Hva.... Du tuller, ikke sant....

Robinson: Jeg er fortsatt ok, min kjære, men jeg sitter fast i Orem en liten stund til. Det burde ikke ta lang tid før jeg kan komme hjem, men jeg må fortsatt hente riflen min. Jeg hadde håpet å holde dette hemmelig til jeg døde av alderdom. Jeg er lei for å involvere deg.

Det var ikke du som gjorde det....

Robinson: Det er jeg, jeg er lei for det

Romkamerat: Jeg trodde de hadde tatt personen?

Robinson: Nei, de tok en gammel gærning, og så avhørte de noen i lignende klær. Jeg hadde planlagt å hente riflen min fra utleveringsstedet mitt kort tid etter, men det meste av den siden av byen ble stengt. Det er stille, nesten nok til å komme seg ut, men det er ett kjøretøy som henger igjen.

Romkamerat: Hvorfor det?

Robinson: Hvorfor gjorde jeg det?

Romkamerat: Ja

Robinson: Jeg fikk nok av hatet hans. Noe hat kan ikke forhandles bort.

Robinson: Hvis jeg klarer å få tak i geværet mitt usett, har jeg ikke etterlatt meg bevis. Jeg skal forsøke å hente den igjen, forhåpentligvis har de dratt videre. Jeg har ikke sett noe om at de har funnet det.

Romkamerat: Hvor lenge har du planlagt dette?

Robinson: Litt over en uke, tror jeg. Jeg kan komme nærme, men det står en politibil parkert rett ved den. Jeg tror de allerede har gjennomsøkt stedet, men jeg vil ikke ta sjansen

Robinson: Jeg skulle ønske jeg hadde gått tilbake og tatt den med en gang jeg kom til bilen min... Jeg er bekymret for hva faren min ville gjort hvis jeg ikke tok med meg bestefars rifle ... jeg vet ikke om den hadde et serienummer, men den ville ikke kunne spores tilbake til meg. Jeg er bekymret for utskrifter jeg måtte legge den igjen i en busk der jeg byttet antrekk. ikke hadde mulighet eller tid til å ta den med ... Jeg må kanskje legge den fra meg og håpe at de ikke finner fingeravtrykk. hvordan i all verden skal jeg forklare faren min at jeg mistet den ... det eneste jeg la igjen var riflen pakket inn i et håndkle ... husker du hvordan jeg graverte inn kuler? De [expletive] meldinger er for det meste en stor meme, hvis jeg ser "merknader bulge uwu" på fox nye jeg kan ha et slag alright im gonna må forlate det, som virkelig [expletive] suger ... dømme fra i dag vil jeg si bestefar pistol gjør helt fint idk. Jeg tror det var en $ 2k omfang; -;

Robinson: slette denne utvekslingen

Robinson: min far vil ha bilder av riflen ... han sier bestefar ønsker å vite hvem som har hva, de feds utgitt et bilde av riflen, og det er veldig unikt. Han ringer meg rn, ikke svare.

Robinson: siden trump kom inn i kontoret [min far] har vært ganske diehard maga.

Robinson: En av naboene mine er sheriffens stedfortreder.

Robinson: du er alt jeg bekymrer meg for kjærlighet

Romkamerat: Jeg er mye mer bekymret for deg

Robinson: ikke snakk med media, vær så snill. ikke ta noen intervjuer eller kom med noen kommentarer... hvis politiet stiller deg spørsmål, be om en advokat og ti stille