Charlie Kirk skutt og drept på campus i Utah

Siste nytt om USA . Den konservative kommentatoren Charlie Kirk ble skutt mens han talte på et universitetsarrangement i Utah, noe som utløste en intensiv leteaksjon etter en enslig skytter som antas å ha skutt fra et hustak. Skytingen, som skapte panikk i folkemengden, har blitt beskrevet av myndighetene som et politisk attentat. Myndighetene bekreftet at ingen mistenkte er pågrepet, til tross for at to menn ble arrestert tidligere. Kirk, som var medstifter av en stor konservativ ungdomsbevegelse og en nær alliert av Trump, var i ferd med å starte en landsomfattende turné for å engasjere unge velgere da han ble drept.