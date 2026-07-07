Charlie Kirks familie og kone står ansikt til ansikt med den påståtte drapsmannen

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Høringen har startet for å avgjøre om den påståtte drapsmannen til den amerikanske konservative aktivisten Charlie Kirk skal stilles for retten. Påtalemyndigheten i Utah har fremlagt bevisene mot den 23 år gamle Tyler Robinson, som antas å ha skutt og drept Kirk den 10. september 2025 på campus ved Utah Valley University.

Kirks kone, Erika Kirk, var til stede under høringen, i likhet med aktivistens familie, inkludert moren, faren og søsteren. Kirks familie fikk også selskap av presidentens sønn, Donald Trump Jr. Kirk var en kjent talsmann for og tilhenger av den amerikanske presidenten Donald Trump.

«Hver rettssak fungerer som en smertefull påminnelse om hans død og tapet som uopprettelig har påvirket våre liv og livene til hans barn,» sa Erika Kirk, Kirks foreldre og søsteren hans i en uttalelse via BBC. «Av respekt for rettsprosessen vil vi ikke kommentere saken ytterligere på dette tidspunktet. Vi ber om fortsatt respekt for vårt privatliv mens vi går gjennom denne prosessen og den enorme sorgen.»

Nye opptak, vitneforklaringer og bevis ble fremlagt under høringen, som skal danne grunnlag for at en dommer kan avgjøre om det foreligger tilstrekkelige bevis til at aktoratet kan fremlegge saken for en jury. Robinsons advokater har avhørt vitner og gjennomgått bevisene for å avklare hvordan og hvorfor han ble pekt ut som den påståtte skytteren. Robinson har ennå ikke tatt stilling til tiltalen.