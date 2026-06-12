Charlie og Johnny Dogs kommer tilbake i den kommende Peaky Blinders-serien

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Etter at filmen Peaky Blinders: The Immortal Man nylig hadde premiere, er Cillian Murphys Tommy Shelby-æra offisielt over. Men bare fordi dette kapittelet er skrevet, betyr ikke det at Peaky Blinders er ferdig for godt, ettersom det jobbes med en ny saga som vil innlede en ny æra med gangstere basert i Birmingham, ledet av en litt eldre versjon av Duke Shelby og hans bror.

Med dette under utvikling og planlagt til å til slutt ha premiere på BBC og Netflix, er nå en rekke andre skuespillere for prosjektet bekreftet, med et par kjente ansikter som også gjentar sine roller.

Vi vet nå at Ned Dennehy og Packy Lee vil være tilbake som henholdsvis Charlie Strong og Johnny Dogs, to tidligere svært nære allierte av Murphys Tommy. Når det gjelder de andre rollene, er flere nye stjerner blitt avslørt.

Conleth Hill (Varys fra Game of Thrones) skal spille rivaliserende gangster Clemmy Keeler, mens Cal O'Driscoll skal spille Aidan Keeler. I tillegg kommer Daniel Monks som kriminalinspektør Bell, samt Samuel Bottomley som Eliot, Arturo Muselli som Angelo, Eugene Collins som Frank og Lucie Shorthouse som Kezia Lee, fire personer som regnes som en del av Dukes Peaky Blinders-gjeng.

Alt dette kommer i tillegg til den tidligere nyheten om at Charlie Heaton skal spille Charles Shelby, og at hans halvbror Duke (den litt eldre versjonen) ikke lenger skal spilles av Barry Keoghan, da Jamie Bell overtar rollen.