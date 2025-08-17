Charlie Sheen lar ingen spørsmål stå ubesvart i Netflix-dokumentar

Charlie Sheen var i en periode en av verdens største stjerner, mye på grunn av sin opptreden i Two and a Half Men i nesten et tiår. Skuespilleren falt imidlertid snart i unåde etter en rekke situasjoner som delvis skyldtes ulike rusproblemer. Selv om Sheens karriere og historie er ganske godt kjent på dette tidspunktet, er det fortsatt noen spørsmål som må besvares, og i september kan vi kanskje få akkurat det.

Netflix har nemlig annonsert en ny dokumentar kalt aka Charlie Sheen, som kretser rundt skuespilleren og lar ham svare på alle de vanskelige spørsmålene mange har lengtet etter å høre. Dokumentaren beskrives som en bekjennelse, og vi får vite at "Sheen snakker åpent om emner og hendelser han aldri har diskutert offentlig før", der vi kan forvente informasjon om hans "uanstrengte vei til megastjerne - og dramatiske fall, alt i offentlighetens søkelys".

Dokumentaren er regissert av Pepsi-dokumentarfilmskaperen Andrew Renzi, og med opptredener og intervjuer fra Denise Richards, Heidi Fleiss, Jon Cryer, Sean Penn, Ramon Estevez, Brooke Mueller, Chris Tucker og til og med Sheens narkolanger Marco, vil denne dokumentaren gi et dypt innblikk i skuespillerens liv.

Dokumentaren har premiere på Netflix 10. september, og du kan se traileren for aka Charlie Sheen nedenfor.