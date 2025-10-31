Charlie Sheen sier det var et "svik" at han fikk sparken fra Born on the Fourth of July

HQ

Born on the Fourth of July er en av Tom Cruises mest klassiske filmer, og sementerte Oliver Stone som en av Hollywoods hotteste regissører, med en unik evne til å skildre krig fra ulike perspektiver, slik han tidligere hadde gjort i Platoon.

Historien skulle imidlertid ha vært litt annerledes i utgangspunktet, ettersom Charlie Sheen, som spilte en av hovedrollene i Platoon, skulle spille hovedrollen som Vietnam-veteranen Ron Kovic. Han er en virkelig person (som fortsatt lever i dag) som ble en sterk antikrigsaktivist etter å ha blitt lammet.

I In Depth With Graham Bensinger (via Variety) sier Sheen at han ser på det som en skuffelse at han ble sparket fra rollen, og legger til at han fikk vite om det indirekte gjennom sin bror Emilio Estevez. Sheen hadde hatt møter med både Stone og Kovic der rollen så ut til å være i boks, da førstnevnte rett og slett sluttet å kommunisere.

Sheen kaller det både "en stor sak" og sier at det var en "svik-faktor". Det var ikke før mye senere at Sheen og Stone snakket ut, og saken er nå avgjort. Sheen sier at han ikke er det minste sint på Cruise; tvert imot synes han at han var så god at han burde ha vunnet priser:

"Når noen får en jobb og gjør det med den, er du bare sånn, selvfølgelig. Du sitter ikke der og dissekerer det og sier: 'Jeg ville ha gjort det bedre'. Nei, dra til helvete. Det er en strålende [prestasjon] - og du burde ha vunnet den jævla Oscar-prisen."

Hva tror du, ville Born on the Fourth of July ha vært den samme anerkjente filmklassikeren med Sheen i hovedrollen?