Charlie the Unicorn-skaperen slår tilbake mot WB etter at MultiVersus bruker hans IP

Charlie the Unicorn var noe av det første som gikk viralt på YouTube. Den animerte serien, som fikk millioner av visninger, var like rar som den appellerte til et yngre publikum, og det ser ut til at noen som jobber på MultiVersus var ganske så begeistret for FilmCows kortfilmserie.

I et nå slettet innlegg på Twitter/X viste MultiVersus frem en fargerik versjon av Reindog, som de kalte Charlie. Reindogs variant i kortfilmen hadde ett horn, som en enhjørning, og var fargerik. Jason Steele, skaperen av Charlie the Unicorn, ble ikke fortalt om dette nikket på forhånd, og han er ikke særlig fornøyd med det.

"MultiVersus er et spill fra Warner Bros, et selskap med en årlig omsetning på rundt 40 milliarder dollar. Her bruker de arbeidet mitt, uten tillatelse, til å reklamere for spillet sitt," sa han, og siterte det opprinnelige innlegget på Twitter.

"Vi leker alle fort og løst med åndsverksloven her, men når du er et milliarddollarselskap som reklamerer for ditt Intellectual Property Horde-spill, bør du i det minste få tillatelse til å bruke andres arbeid", fortsatte Steele.

Charlie the Unicorn er et stykke internetthistorie, noe som tilsynelatende betyr at den er fritt vilt. Det er interessant, som det ble påpekt i kommentarfeltet til Steeles innlegg, at hvis situasjonen var omvendt, ville FilmCow druknet i YouTube-takedowns.

