Charlie's Angels får (nok en) reboot hos Sony

Charlie's Angels får sin tredje reboot fra Sony, og vi blir nok en gang sendt til en verden av spioner, action og en mystisk mann som heter Charlie med en ny film som skal lanseres fra studiogiganten.

Charlie's Angels ble opprinnelig sendt på slutten av 1970-tallet til begynnelsen av 1980-tallet, og var en TV-serie om tre kvinnelige detektiver som jobbet for et uavhengig selskap kalt Townsend Agency, drevet av eieren Charlie, som vi aldri så. Den Charlie's Angels-versjonen vi alle er litt mer kjent med, er den fra 2000 med Drew Barrymore, Lucy Liu og Cameron Diaz i hovedrollene. Den filmen spilte inn hundrevis av millioner på kino, og ga næring til oppfølgeren Charlie's Angels: Full Throttle.

I 2019 forsøkte Sony å relansere franchisen med Cocaine Bears Elizabeth Banks i regissørsetet. Kristen Stewart, Naomi Scott og Ella Balinksa klarte imidlertid ikke helt den samme bragden som Liu, Diaz og Barrymore, og filmen ble en flopp.

Ifølge The Hollywood Reporter er en ny reboot i arbeid fra forfatteren av The Proposal og Crazy Rich Asians Pete Chiarelli. Chiarelli skriver manuset til filmen, og så må den fortsatt finne en regissør, og noen nye engler til rollebesetningen også.