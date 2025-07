Charlize Theron kommenterer det å bli erstattet som Furiosa i Mad Max-universet

HQ

I løpet av det siste tiåret har to forskjellige skuespillerinner spilt rollen som Furiosa i Mad Max -universet. Charlize Theron spilte den berømte krigeren i Mad Max: Fury Road, en moderne klassiker som mange håpet ville føre til en større utforskning av den postapokalyptiske serien, noe som av ulike grunner aldri ble en realitet. Dette er noe av grunnen til at karakteren ble omskrevet til den frittstående filmen Furiosa, som fungerte som en prequel til Fury Road ved å vise hvordan Furiosa ble en legende i ødemarken. I den filmen fra 2024 overtok Anya Taylor-Joy rollen som den titulære heltinnen.

Selv om Theron ikke klandrer Taylor-Joy for å ha fått rollen Furiosa, er hun fortsatt litt sint over å ha mistet en rollefigur som hun fremdeles anser som en av sine mest utfordrende. I en samtale med The Hollywood Reporter tok Theron opp det å bli omstøpt til Furiosa, og forklarte følgende :

"Det er ingenting rundt [ombesetningen] som, for meg, føltes ondsinnet. Det var noe som bare trakk ut for lenge, og jeg forstår det helt. Det gjør det likevel ikke bedre. Jeg levde sannsynligvis i [Furiosas] kropp lengst av alle mine karakterer, og det var utfordrende. Det var virkelig utfordrende. Men jeg synes [Furiosa: A Mad Max Saga] er helt nydelig."

Det er uklart hva fremtiden bringer for Mad Max og Furiosa, ettersom regissør George Miller tidligere har sagt at han har ideer til flere eventyr i ødemarken, men kombinasjonen av middelmådige besøkstall for den dyre Furiosa og det faktum at Miller ikke akkurat gir ut Mad Max filmer veldig ofte, tyder på at vi kan få vente en stund på et nytt bidrag i serien. Spørsmålet er om Taylor-Joy vil lide samme skjebne som Theron og bli omstøpt til Furiosa...

Hvilken versjon av Furiosa er din favoritt?