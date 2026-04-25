Charlize Theron sier at kunstig intelligens kan gjøre Timothée Chalamets jobb om 10 år

Tidligere i år havnet skuespilleren Timothée Chalamet i hardt vær på nettet etter å ha kommet med kommentarer som ikke tok hensyn til operaens og ballettens betydning i det moderne samfunnet. "Jeg vil ikke jobbe med ballett eller opera, eller ting der det er sånn: 'Hei, hold denne greia i live'. Selv om ingen bryr seg om dette lenger", sier Chalamet, og vekker dermed harme hos fans av begge kunstformene.

I en samtale med The New York Times tok skuespilleren Charlize Theron til motmæle mot Chalamets kommentarer, og sa at selv om det han gjør er utbyttbart, er ikke ballett og opera det. "Jeg håper jeg støter på ham en dag. Det var en veldig hensynsløs kommentar om en kunstform, to kunstformer, som vi hele tiden må løfte opp, for ja, de har det vanskelig. Men om ti år kommer AI til å kunne gjøre Timothées jobb, men den kommer ikke til å kunne erstatte en person som står på en scene og danser live", sa hun.

Theron fortsatte: "Og vi bør ikke rakke ned på andre kunstformer. Dansen lærte meg disiplin. Den lærte meg struktur. Den lærte meg hardt arbeid. Den lærte meg å være tøff. Det er på grensen til mishandling. Flere ganger fikk jeg blodinfeksjoner fra blemmer som aldri leget. Og du får ikke en fridag. Jeg snakker bokstavelig talt om å blø gjennom skoene. Og det er noe du må øve deg på hver eneste dag, innstillingen om at du ikke gir opp, det er ikke noe annet alternativ, du fortsetter."

Det er lett å se hvor Theron kommer fra, men kanskje AI-kommentaren bare kommer til å skape lignende nivåer av tilbakeslag som Chalamets eget utbrudd. Ingen er tilhenger av at jobber erstattes av AI, bortsett fra teknologibrødrene som lager AI, og å håpe på en fremtid der Chalamet er borte og AI er inne, er kanskje ikke et populært syn.