Charlotte Hornets' rookie-stjerne blir den raskeste spilleren til å score 200 trepoengere i NBAs historie

HQ

Kon Knueppel er ikke et veldig kjent navn utenfor de mest hengivne NBA-fansen, men den 20 år gamle skytteren for Charlotte Hornets, som ble valgt som nummer fire i NBA-draften i 2025, har nettopp skrevet NBA-historie ved å bli den raskeste spilleren noensinne til å nå 200 trepoengere: 58 kamper. Det er 11 færre enn den tidligere rekordholderen Duncan Robinson.

Han oppnådde bragden da han scoret tre 3-poengere og gjorde 21 poeng i en 131-99-seier over Chicago Bulls: tiende strake nederlag for Bulls, første gang det skjer siden 2018-19-sesongen.

Knueppel, som har scoret 201 trepoengere allerede denne sesongen, er også bare den andre rookien som når den milepælen i sin første sesong, og vil snart overgå Keegan Murrays rekord på 206 trepoengere i 2022-23-sesongen.

Knueppels trener Charles Lee fra Hornets beskrev ham som "en fyr som er så god, men som er så ydmyk og ikke har noe ego, og det smitter over på hele organisasjonen" (via BBC).