HQ

Til tross for den merkelige overskriften ser det ut til at xAI, eller X.AI, og det Elon Musk-eide Grokpedia, som har vært under gransking for åpenbar kopiering av Wikipedia og politisk partiske svar, som å hevde at SoMe delvis er skyld i transpersoner, selv blir kopiert av ChatGPT.

Den engelske avisen The Guardian hevder at ChatGPT 5.2 har brukt Grokpedia uten å oppgi kilden på flere (ni) forespørsler og uten å opplyse om de svært feilaktige svarene.

Spørsmålene dreide seg om holocaustfornektelse, Iran, 6. januar-opprøret i USA, HIV og den britiske historikeren Sir Richard Evans.

The Guardian påpekte også at Pravda, et kjent og sterkt partisk russisk mediehus som ofte beskyldes for å være ren propaganda for Putin-regjeringen, ble brukt som kilde på flere temaer.

Selv om datamaskinene blir stadig raskere og smartere, ser det fortsatt ut til at grunnleggende fakta ikke går opp for de fancy AI-systemene.