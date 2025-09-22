ChatGPT oppretter et alderskontrollsystem for å identifisere brukere under 18 år etter tenåringens tragiske dødsfall Selskapet vil rulle ut et aldersprediksjonssystem for å begrense tilgangen for mindreårige.

HQ "Mindreårige trenger betydelig beskyttelse." Dette sa Sam Altman for bare noen dager siden i et blogginnlegg. Nå får vi vite at OpenAI forbereder nye sikkerhetstiltak for ChatGPT etter at et søksmål knyttet chatboten til dødsfallet til en tenåring. Ifølge informasjonen som er gitt, vil selskapet introdusere teknologi designet for å estimere en brukers alder og begrense samtaler hvis det er tvil, og som standard gå over til en opplevelse under 18 år. Dette vil blokkere seksuelt innhold, forhindre flørtende utvekslinger og stoppe diskusjoner om selvskading. I visse regioner kan det også hende at brukerne må bekrefte identiteten sin med offisielle dokumenter. OpenAI sier at tiltaket prioriterer sikkerhet for mindreårige, selv på bekostning av voksnes personvern, mens voksne fortsatt vil ha tilgang til mer fleksible interaksjoner. Hva synes du om dette? Selvfølgelig, hvis du vil lære mer informasjon, kan du gjøre det gjennom følgende lenke. Go! Sam Altman er en amerikansk gründer, investor og administrerende direktør i OpenAI. New York, USA - 04. september 2025 // Shutterstock