ChatGPT vil nå hjelpe deg med personlig økonomi

OpenAI har lansert et sett med verktøy for håndtering av personlig økonomi for ChatGPT Pro-abonnenter i USA. Dette gjør det mulig for brukere å koble til kontoene sine og stille spørsmål om alt fra utgiftsanalyse til fremtidig økonomisk planlegging, som rapportert av Tech Crunch.

OpenAI har inngått et samarbeid med den finansielle tilkoblingstjenesten Plaid for å administrere kontotilkoblingene. Brukere kan koble seg til over 12 000 finansinstitusjoner, inkludert Schwab, Fidelity, Chase, Robinhood, American Express og Capital One. Etter å ha koblet til disse kontoene, vil brukerne se et dashbord over porteføljens ytelse, utgifter, abonnementer og kommende betalinger.

OpenAI-brukere kan få tilgang til verktøyet ved å velge "Kom i gang" i alternativet "Økonomi" i sidefeltet, eller ved å skrive "@Finances, koble til kontoene mine" i en ChatGPT-samtale. Selskapet sa at de planlegger å støtte Intuit snart, noe som vil muliggjøre analyser som virkningen av et aksjesalg på skatten eller oddsen for en kredittkortgodkjenning.

Ifølge OpenAI stiller mer enn 200 millioner brukere allerede økonomiske spørsmål til ChatGPT hver måned. Selskapet har samarbeidet med finanseksperter for å lage en referanse for modellen for å forbedre seg på spørsmål om personlig økonomi.

En viktig ting å merke seg her er at brukerne kan gå til Innstillinger > Apper > Økonomi for å fjerne tilkoblinger til visse kontoer hvis de ønsker det. Når de kobler fra en tjeneste, vil de synkroniserte dataene bli fjernet fra ChatGPT i løpet av 30 dager.

OpenAIs verktøy for personlig økonomi vil være tilgjengelig på ChatGPT på nettet og på iOS for Pro-brukere.