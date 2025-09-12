Chelsea får trolig ikke poengtrekk etter 74 anklager om brudd på regelverket

HQ

Chelsea FC ble i går anmeldt 74 ganger av det engelske fotballforbundet for brudd på regelverket for investeringer fra tredjeparter, mellommenn og spillerreglementet. Bruddene skjedde mellom 2009 og 2022, årene da klubben var eid av den russiske oligarken Roman Abramovitsj.

Abramovitsj' eierskap førte til enestående sportslige triumfer for Chelsea, med fem Premier League-titler, fem FA-cupmesterskap, to Champions League-titler i 2012 og 2021 og to Europa League-titler i 2013 og 2019. Men det førte også med seg korrupsjon: utbetalinger knyttet til overføringer til offshoreselskaper og spillernes familier og representanter, som ikke var registrert i regnskapene som ble sendt inn til FA eller UEFA.

Da den nye eiergruppen overtok fotballklubben våren 2022, da Abramovitsj solgte klubben etter økonomiske sanksjoner fra vestlige regjeringer på grunn av den russiske invasjonen i Ukraina, rapporterte de umiddelbart selv om disse "potensielle historiske bruddene" til FA, Premier League og UEFA.

"Klubben har vist enestående åpenhet i denne prosessen, blant annet ved å gi omfattende tilgang til klubbens arkiver og historiske data", skrev Chelsea i en uttalelse torsdag, og bekreftet at de samarbeidet med FA om disse anklagene.

Chelsea vil betale en bot, men ingen poengtrekk

Ifølge SkySports vil Chelsea ikke få poengtrekk. "Min informasjon er at det ikke er på agendaen for øyeblikket. Grunnen til at det ikke er på agendaen er fordi dette var selvrapportert. De har også samarbeidet fullt ut med etterforskningen", sier korrespondent Kaven Solhekol. I stedet blir det sannsynligvis en bot, i likhet med forliket som ble inngått med UEFA.

Han legger til at Chelseas egne undersøkelser viser at disse bruddene ikke påvirker Financial Fair Play-regelverket.