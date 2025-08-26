Chelsea har lagt inn et bud på 50 millioner euro for Barças Fermín López

HQ

Fermín López, 22 år gammel, en av nøkkelspillerne i den unge og sultne troppen i FC Barcelona, hvor han kom til i 2024, har fanget oppmerksomheten til mange klubber rundt om i verden, og spesielt én er klar til å by på midtbanespilleren: Chelsea. Ifølge The Athletic har Chelsea kommet med et tilbud til FC Barcelona, som er interessert i spilleren.

Sport The Athletic hevder at tilbudet allerede er sendt og at klubben tenker på det. Det er et stort et, 50 millioner euro, og det vil sette en stopper for deres økonomiske problemer. De er for øyeblikket ikke i stand til å overholde LaLigas finansielle fair play-regler, og flere spillere, Szczesny, Gerard Martín og Roony Bardgjhi, har ennå ikke blitt registrert, ettersom klubben bare kan gjøre det dersom andre spillere forlater klubben: Iñaki Peña, Oriol Romeu og Héctor Fort.

Et salg til en verdi av 50 millioner euro vil lette deres økonomiske drift. Det kan også bety at Marc Casadó, som det også ryktes at skal forlate klubben som et salg, kan bli værende. Problemet er at ingen av spillerne i teorien ønsker å forlate klubben.

Med mindre enn en uke før sommerens overgangsmarked avsluttes, vil vi følge situasjonen nøye...