Chelsea i klubb-VM: datoer, rivaler og veien til finalen

HQ

Chelsea, som vant Champions League i 2021, er ett av to engelske lag i FIFA Club World Cup sammen med Manchester City. De nylige Conference League-vinnerne, som returnerer til Champions League neste år, vil forsøke å vinne sitt første trofé i denne fornyede turneringen, sammen med 32 andre kandidater.

London-klubben har vunnet to Champions League-titler, to Europa League-titler og én Conference League. De vant også det opprinnelige VM for klubblag i 2021 mot Palmeiras, men dette er noe helt annet, og veien til finalen blir ikke enkel...

Chelseas gruppespillkamper i verdensmesterskapet for klubblag

Chelsea er en del av Gruppe D, som inkluderer 2022 Libertadores-vinnerne Flamengo, den tunisiske klubben Espérance Sportive de Tunis, som kvalifiserte seg gjennom rangeringen, samt Los Angeles FC, som først bekreftet sin tilstedeværelse i cupen forrige uke i en play-in-seier over Club América, og tok plassen som tidligere ble holdt av det diskvalifiserte laget Club León.

Chelseas kamper er :



Mandag 16. juni: Chelsea mot LAFC: 20:00 BST, 21:00 CEST



Fredag 20. juni Flamengo mot Chelsea: 19:00 BST, 20:00 CEST



Onsdag 25. juni ES Tunis mot Chelsea: 14:00 BST, 15:00 CEST



Mulig vei til finalen for Chelsea i VM for klubblag

Ettersom Chelsea er en del av gruppe D, vil de møte lagene i gruppe C hvis de går videre til åttedelsfinalene. Det betyr at deres potensielle rivaler i den første utslagsrunden er :



Bayern München



Auckland City



Boca Juniors



Benfica



Avhengig av om de ender som nummer én eller to i gruppen, vil de spille sine kamper på :



Lørdag 28. juni: Vinneren av gruppe C mot nummer to i gruppe D: KL. 21.00 NORSK TID, KL. 22.00 NORSK TID



Søndag 29. juni Vinneren av gruppe D mot nummer to i gruppe C: 21:00 BST, 22:00 CEST



Hvis de vinner, vil Chelseas neste rivaler i kvartfinalene være en fra gruppe A eller B :



Palmeiras



Porto



Al Ahly



Inter Miami



Paris Saint-Germain



Atletico Madrid



Botafogo



Seattle Sounders



Etter det kan de spille kvartfinalene lørdag 5. juli kl. 15:00 CEST eller lørdag 5. juli kl. 18:00 CEST, og en av semifinalene tirsdag 8. juli kl. 20:00 BST, 21:00 CEST den 8. juli eller 9. juli.

Finalen i VM for klubblag spilles søndag 13. juli kl. 20:00 BST, 21:00 CEST. Tror du Chelsea kommer til å være der?