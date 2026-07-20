Chelsea kjøper sin dyreste spiller noensinne: Morgan Rogers slår også en ny rekord

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Morgan Rogers, engelsk midtbanespiller og ving som representerte England i VM 2026, og som har spilt for Aston Villa siden 2024 (med 14 mål og 11 målgivende pasninger på 55 kamper for Villa forrige sesong), blir overført til Chelsea for 117 millioner pund (137,57 euro), noe som gjør ham til den dyreste britiske spilleren noensinne – en rekord som bare ble slått med én million pund av Eliot Anderson, som ble kjøpt av Manchester City for 116 millioner pund.

Rogers blir også Chelseas dyreste signering noensinne, to millioner mer enn Moises Caicedo, som kostet 115 millioner pund i 2023, og Enzo Fernández, som kostet 106,8 millioner pund. Rogers blir en del av Xabi Alonsos prosjekt, men vil ikke spille i noen europeiske turneringer neste sesong, etter at Chelsea endte på tiendeplass i Premier League.

Det ble sagt at Arsenal var ute etter Rogers, men klarte ikke å nå den høye prisen som Aston Villa hadde satt; i stedet signerer han en kontrakt på seks sesonger. Rogers ble kjøpt av Manchester City i 2019, men ble lånt ut til Lincoln City, Bournemouth og Blackpool.