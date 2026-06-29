Chelsea kommer med en provoserende uttalelse etter at Enzo Maresca ble ansatt i Manchester City

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1. januar 2026 overrasket Enzo Maresca Chelsea-fansen da han kunngjorde at han forlot London-klubben, til tross for at han hadde kontrakt frem til 2029 og hadde vunnet Conference League og klubb-VM i sin første sesong. Det ble den gang rapportert at hanfølte seg «forlatt» av klubben, med hyppige uenigheter med klubbens ledelse angående beslutninger knyttet til fotball og kondisjon. Liam Rosenior tok over, og resultatene ble enda dårligere, noe som førte til at Chelsea havnet utenfor de europeiske turneringene, på tiendeplass i Premier League.

Mye senere, da Pep Guardiola kunngjorde sin beslutning om å forlate Manchester City, dukket Maresca umiddelbart opp som hans etterfølger – noe som ble offisielt bekreftet i dag – og markerte dermed den italienske klubbens tilbakevending til laget, der han jobbet som trener for Elite Development Squad i 2020 og senere som en av Guardiolas assistenter i løpet av 2022.

Maresca har signert en treårskontrakt med Manchester City, og det ble i dag avslørt i en oppsiktsvekkende uttalelse fra Chelsea at Maresca allerede hadde signert for Manchester City før Guardiola kunngjorde sin beslutning om å forlate klubben, høsten i fjor, og at han derfor valgte «å ikke fortsette å utføre sine oppgaver ut sesongen».

Chelsea bekrefter også at både Manchester City og Maresca hver for seg har inngått en fortrolig avtale som inkluderer utbetaling av erstatning, og sier at den nye treneren Xabi Alonso er «en profesjonell med høyeste integritet.»

I et Instagram-innlegg ba Maresca Chelsea om unnskyldning for forstyrrelsen han forårsaket i klubben. «Det var verken min intensjon eller mitt ønske. Jeg ble godt behandlet av alle i Chelsea, og sammen oppnådde vi stor suksess og minner som jeg alltid vil verdsette», og bekreftet at beslutningen «var utelukkende min» og at hans avgang banet vei for ham til å bli en del av Manchester City, «som er en klubb jeg kjente svært godt».

Chelseas skarpe uttalelse om Enzo Maresca

«Chelsea FC erkjenner at sesongen 2025/26 var svært skuffende for klubben og dens supportere. En viktig medvirkende faktor var forstyrrelsene som oppstod som følge av endringene klubben ble tvunget til å gjøre på hovedtrenerposten i juleperioden», innledes uttalelsen.

«I fjor høst ble klubben informert av vår tidligere hovedtrener om at det kunne være en mulighet for ham å etterfølge Pep Guardiola ved sesongslutt. Det ble klart for oss at han hadde et sterkt ønske om å etterfølge Guardiola og at han var fullt ut innstilt på å forfølge denne muligheten, til tross for at han hadde en langsiktig kontrakt som han ikke hadde rett til å si opp.»

I desember 2025 trakk vår hovedtrener seg uventet og brått fra stillingen. Vi følte oss selvsagt sviktet, da vi mente at både hodet og hjertet hans var rettet mot en annen klubb og en annen mulighet, til tross for at han nettopp hadde kommet til Chelsea året før.

«Ingen klubb ønsker å bytte hovedtrener midt i sesongen. Men i lys av hans beslutning om ikke å fortsette å oppfylle sine forpliktelser frem til sesongslutt, hadde klubben ikke annet valg enn å beskytte spillerne våre, supporterne våre og klubbmerket og godta hans oppsigelse.

«Under disse omstendighetene og med tanke på den gjensidige respekten mellom klubbene, er det inngått en fortrolig avtale med Manchester City, som inkluderer utbetaling av erstatning. Det er også inngått en fortrolig avtale med den tidligere hovedtreneren, der han skal betale erstatning.»

Chelsea avslutter uttalelsen med å si at de ser frem til neste sesong med Xabi Alonso, en «manager som har et eksepsjonelt fotballhode og er en profesjonell med høyeste integritet. Han har alle egenskapene som trengs for å levere den suksessen klubbens supportere fortjener og forventer.»