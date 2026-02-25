Gamereactor

Chelsea og West Ham blir bøtelagt med 300 000 pund av fotballforbundet for en "massekonfrontasjon"

Et slagsmål mellom spillere fra Chelsea og West Ham i januar resulterer i at begge klubbene blir bøtelagt.

HQ

Fotballforbundet kunngjorde onsdag en kraftig sanksjon mot Chelsea og West Ham etter en "massekonfrontasjon" under Premier League-kampen i januar, som fant sted på Stamford Bridge.

Bråket startet da West Hams kantspiller Adama Traore kastet Chelsea-forsvarer Marc Cucurella, og andre spillere havnet i en slåsskamp som endte med at West Ham-forsvarer Jean-Clair Todibo fikk direkte rødt kort for å ha tatt Joao Pedro i nakken.

"Det ble påstått at Chelsea FC ikke klarte å sikre at spillerne ikke oppførte seg på en upassende og/eller provoserende måte rundt det 95. minutt. Det ble også påstått at West Ham United FC ikke klarte å sikre at spillerne ikke oppførte seg på en upassende og/eller provoserende og/eller voldelig måte på dette tidspunktet", heter det i en uttalelse.

Chelsea ble bøtelagt med £325 000 og West Ham ble bøtelagt med £300 000 etter en høring fra en uavhengig reguleringskommisjon, som tok utgangspunkt i at begge klubbene hadde begått lignende brudd på atferdsregelen (som forbyr "upassende, støtende, voldelig, truende, fornærmende, uanstendig, fornærmende eller provoserende" oppførsel) tidligere.

4kclips / Shutterstock

