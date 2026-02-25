Chelsea og West Ham blir bøtelagt med 300 000 pund av fotballforbundet for en "massekonfrontasjon"

HQ

Fotballforbundet kunngjorde onsdag en kraftig sanksjon mot Chelsea og West Ham etter en "massekonfrontasjon" under Premier League-kampen i januar, som fant sted på Stamford Bridge.

Bråket startet da West Hams kantspiller Adama Traore kastet Chelsea-forsvarer Marc Cucurella, og andre spillere havnet i en slåsskamp som endte med at West Ham-forsvarer Jean-Clair Todibo fikk direkte rødt kort for å ha tatt Joao Pedro i nakken.

"Det ble påstått at Chelsea FC ikke klarte å sikre at spillerne ikke oppførte seg på en upassende og/eller provoserende måte rundt det 95. minutt. Det ble også påstått at West Ham United FC ikke klarte å sikre at spillerne ikke oppførte seg på en upassende og/eller provoserende og/eller voldelig måte på dette tidspunktet", heter det i en uttalelse.

Chelsea ble bøtelagt med £325 000 og West Ham ble bøtelagt med £300 000 etter en høring fra en uavhengig reguleringskommisjon, som tok utgangspunkt i at begge klubbene hadde begått lignende brudd på atferdsregelen (som forbyr "upassende, støtende, voldelig, truende, fornærmende, uanstendig, fornærmende eller provoserende" oppførsel) tidligere.