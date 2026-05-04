Chelsea registrerer sitt sjette Premier League-tap på rad, bare ett mål på to måneder

HQ

Chelsea vinker farvel til håpet om å spille i Champions League neste sesong, som er nær null etter et 3-1-tap mot Nottingham Forest mandag ettermiddag på Stamford Bridge, mot et lag som er på vei ut av nedrykksstreken. Det var Chelseas sjette strake tap i Premier League, og de ligger på niendeplass med 48 poeng: de har nå like mange tap som seirene denne sesongen, 13, med 9 uavgjorte.

Joao Pedro scoret i det 93. minutt, det første målet London-laget har scoret i ligaen siden 4. mars. To måneder uten seier og scoring i Premier League: 1-0 til Newcastle, 3-0 til Everton, 3-0 til Manchester City, 1-0 til Manchester United, 3-0 til Chelsea. I løpet av den tiden led Chelsea også et 8-2 sammenlagt tap fra Champions League mot Paris Saint-Germain.

Chelseas eneste redning er FA-cupen: de knuste Port Vale 7-0 i FA-cupens kvartfinale og slo Leeds i semifinalen, noe som førte til en finale mot Manchester City 16. mai.

Kommende Chelsea-kamper:

Chelsea må vinne noen av de kommende kampene hvis de vil kvalifisere seg til Conference League eller Europa League. For øyeblikket er sjetteplassen til Europa League fylt av Bournemouth, 52 poeng, mens Brentford kvalifiserer seg til Conference League med 51 poeng.



Liverpool mot Chelsea: 9. mai, 12:30 BST



FA-cupfinale Chelsea vs. Manchester City: 16. mai, 15:00 BST



Chelsea mot Tottenham: 19. mai, 20:15 BST



Sunderland mot Chelsea: 24. mai, 16:00 BST



Denne seieren gjør det også mulig for Nottingham Forest å forlate nedrykksstreken, seks poeng foran West Ham, og nå, med Wolves og Burnley allerede nedrykket, vil den siste nedrykksplassen være et kappløp mellom West Ham og Tottenham Hotspur.