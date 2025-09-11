Chelsea siktet for 74 brudd på regelverket av fotballforbundet, klubben svarer

HQ

Chelsea Football Club har blitt siktet av fotballforbundet for brudd på regelverket. Nærmere bestemt 74 anklager, som skjedde mellom 2009 og 2022, relatert til investeringer fra tredjeparter og mellommenn, i årene hvor klubben var eid av den russiske milliardæren Roman Abramovich.

FA sier at disse anklagene primært er relatert til hendelser som fant sted mellom 2010/11- og 2015/16-sesongene, nærmere bestemt "Regulations J1 and C2 of The FA Football Agents Regulations, Regulations A2 and A3 of The FA Regulations on Working with Intermediaries, and Regulations A1 and B3 of The FA Third Party Investment in Players Regulations".

FA sier at Chelsea har frist til 19. september med å svare på anklagene, men det tok minutter for Chelsea å svare, og bekrefte at disse sakene er i ferd med å bli avsluttet og faktisk ble selvrapportert av Chelsesa da de nåværende eierne fullførte kjøpet av klubben i mai 2022 og fant "potensielt ufullstendig finansiell rapportering vedrørende historiske transaksjoner og andre potensielle brudd på FA-regler".

"Klubben har vist enestående åpenhet i løpet av denne prosessen, blant annet ved å gi omfattende tilgang til klubbens arkiver og historiske data", heter det i uttalelsen fra Chelsea.