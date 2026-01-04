Chelsea sjokkerer Manchester City med scoring på overtid av Enzo Fernández

HQ

Chelsea reddet uavgjort mot Manchester City i siste minutt, da Enzo Fernandéz scoret i det 93. minutt etter en retur, til tross for at Donnarumma forsøkte å redde det første skuddet. Reijnders scoret det første målet for Manchester City, men til tross for dominansen klarte de ikke å score det andre målet og måtte ta konsekvensene av det. Chelsea vant et vanskelig poeng på Etihad Stadium i uken hvor de mistet sin manager, Enzo Maresca, og Calum McFarlane ble ansatt som midlertidig manager.

Resultatet er det samme for begge, men det smakte mye bedre for Chelsea i en vanskelig tid, mens Manchester City fikk et hardt slag for sine ligaambisjoner, etter to uavgjort på rad (og tre kamper uten Haaland-scoring).

På den andre siden smiler Arsenal, som nå ligger seks poeng foran Manchester City i toppen av Premier League. Tidligere på søndagen spilte Liverpool 2-2 mot Fulham, noe som gjør at de nå er 14 poeng bak serielederen.

Premier League-tabellen per søndag 4. januar:



Arsenal: 48 poeng

Manchester City: 42 poeng

Aston Villa: 42 poeng

Liverpool: 34 poeng 34 poeng

Chelsea: 31 poeng

Manchester United: 31 poeng 31 poeng

