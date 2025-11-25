Chelsea slår Barcelona, Manchester City lider sitt første nederlag mot Leverkusen: Resultater fra Champions League
Resultater fra Champions League-kampene tirsdag 25. november.
Tirsdagens kamper i Champions League etterlater Barça med et nytt nederlag, og det tyngste på lenge: 3-0 mot Chelsea, første kamp uten scoring siden desember i fjor, og i en alvorlig kompromittert posisjon hvis de vil avslutte blant topp 8 i ligaen: de vil bli tvunget til å vinne alle de tre kommende kampene.
Chelsea, som startet Champions League-kampanjen med et nederlag, har nå klatret opp på en (foreløpig) fjerdeplass på tabellen. Manchester City, som var et av de få ubeseirede lagene på tabellen, gikk på et tap på Etihad Stadium, 2-0 mot Bayer Leverkusen, men ligger fortsatt på sjetteplass på tabellen.
Tirsdag var også dagen da Juventus endelig fikk en seier i turneringen, mot den norske klubben Bodo/Glimt, som ble sikret i siste minutt etter at nordmannen scoret på straffe i det 87. minutt. De første poengene kom også for Benfica, det portugisiske laget som ledes av José Mourinho, selv om de må vinne alt hvis de vil ende blant de 24 beste.
Dette er resultatene fra tirsdagens Champions League-kamper og tidspunktene for onsdagens kamper :
- Ajax 0 - 2 Benfica
- Galatasaray 0 - 1 Union Saint-Gilloise
- Bodo/Glimt 2 - 3 Juventus
- Napoli 2 - 0 Qarabag FK
- Marseille 2 - 1 Newcastle
- Borussia Dortmund 4 - 0 Villarreal
- Chelsea 3 - 0 Barcelona
- Manchester City 0 - 2 Leverkusen
- Slavia Praha 0 - 0 Athletic Club
Champions League-kamper onsdag 26. november
- København mot Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Pafos mot Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atlético de Madrid mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Frankfurt mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiakos mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris Saint-Germain mot Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sporting CP vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT