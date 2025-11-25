Chelsea slår Barcelona, Manchester City lider sitt første nederlag mot Leverkusen: Resultater fra Champions League

HQ

Tirsdagens kamper i Champions League etterlater Barça med et nytt nederlag, og det tyngste på lenge: 3-0 mot Chelsea, første kamp uten scoring siden desember i fjor, og i en alvorlig kompromittert posisjon hvis de vil avslutte blant topp 8 i ligaen: de vil bli tvunget til å vinne alle de tre kommende kampene.

Chelsea, som startet Champions League-kampanjen med et nederlag, har nå klatret opp på en (foreløpig) fjerdeplass på tabellen. Manchester City, som var et av de få ubeseirede lagene på tabellen, gikk på et tap på Etihad Stadium, 2-0 mot Bayer Leverkusen, men ligger fortsatt på sjetteplass på tabellen.

Tirsdag var også dagen da Juventus endelig fikk en seier i turneringen, mot den norske klubben Bodo/Glimt, som ble sikret i siste minutt etter at nordmannen scoret på straffe i det 87. minutt. De første poengene kom også for Benfica, det portugisiske laget som ledes av José Mourinho, selv om de må vinne alt hvis de vil ende blant de 24 beste.

Dette er resultatene fra tirsdagens Champions League-kamper og tidspunktene for onsdagens kamper :



Ajax 0 - 2 Benfica



Galatasaray 0 - 1 Union Saint-Gilloise



Bodo/Glimt 2 - 3 Juventus



Napoli 2 - 0 Qarabag FK



Marseille 2 - 1 Newcastle



Borussia Dortmund 4 - 0 Villarreal



Chelsea 3 - 0 Barcelona



Manchester City 0 - 2 Leverkusen



Slavia Praha 0 - 0 Athletic Club



Champions League-kamper onsdag 26. november



København mot Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT



Pafos mot Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atlético de Madrid mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT



Frankfurt mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiakos mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Paris Saint-Germain mot Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT



Sporting CP vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

