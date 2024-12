Chelsea-stjernen Mykhailo Mudryk risikerer fire års utestengelse i en dopingsak

HQ

Mykhailo Mudryk, den ukrainske kantspilleren som for tiden spiller i Chelsea, har testet positivt på et forbudt stoff, og kan risikere fire års utestengelse. Den 23 år gamle spilleren utførte en rutinemessig urinprøve og testet positivt for Meldonium.

Mudryk kom til Chelsea på en åtte og et halvt år lang kontrakt i januar 2023, for en overgangssum på 70 millioner euro (62 millioner pund) pluss 30 millioner euro i tillegg fra Shakhtar Donetsk. Det var den største summen noensinne for en ukrainsk fotballspiller, og den ble verdsatt langt over markedets estimater, noe som nærmest gjorde overgangen til en nasjonal begivenhet (Shakhtars eier donerte 25 millioner euro av disse pengene til den ukrainske hæren).

Nå står Mudryk overfor en sanksjon som kan sette en bråstopp for karrieren hans. Dommen fra fotballforbundet er fortsatt ikke klar etter at en ny test har bekreftet resultatene fra den første. I mellomtiden har Mudryk hyret inn Morgan Sports Law, det samme advokatfirmaet som forsvarte Paul Pogba i en lignende sak i fjor, og klarte å redusere utestengelsen fra fire år til 18 måneder, som rapportert av The Telegraph.

Meldonium er et stoff som vanligvis finnes i hjertemedisiner. Det ble erklært forbudt av Verdens antidopingbyrå i 2016 fordi det øker idrettsutøveres utholdenhet og hjelper dem med å komme seg raskere etter trening. Tennisspilleren Maria Sharapova var en av de første idrettsutøverne som testet positivt etter forbudet.

Mens saken er oppklart, er Mudryk midlertidig suspendert, og har ikke spilt siden oktober. Prestasjonene hans har vært svært ujevne siden den dyre signeringen for snart to år siden, og han har bare spilt 73 kamper på to sesonger, 40 fra start, og scoret ti mål.

Nå må Mudryk forsvare at han ikke har begått noen forsømmelser. Han har allerede skrevet at han "aldri bevisst har brukt noen forbudte stoffer eller brutt noen regler, og jobber tett med teamet mitt for å undersøke hvordan dette kunne skje". Tidligere i år anket ATP-tennisspilleren Jannik Sinner saken sin og slapp straff, da han hevdet at stoffet kom inn i kroppen hans ved et uhell.