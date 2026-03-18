Chelsea-trener Liam Rosenior hånes for å ha skrevet et taktisk notat da han lå under 8-2 i det 82. minutt

Liam Rosenior, Chelsea-manager, ble til latter på sosiale medier etter 3-0-tapet for Paris Saint-Germain på tirsdag, etter at TV-kameraer fanget ham mens han skrev en lapp og ga den til Alejandro Garnacho med taktiske instruksjoner... i det 82. minutt, da de lå under 8-2 sammenlagt. "Så ydmykende", skrev parodikontoen "Not Match of the Day" på Twitter.

Paolo Di Canio, tidligere West Ham-, Lazio- og Juventus-spiss og nå ekspert, spøkte med at "disse nye trenerne nesten er filosofer nå", og mener det er en del av en trend der trenere viser styrke og besluttsomhet selv i de verste øyeblikkene.

"De har en sterk tro på at selv innstillingen i de siste minuttene er viktig. De tror på det. Jeg ser mange som gjør det samme til tross for at de taper 3-0. De ønsker å vise at de studerer til siste slutt; det er den nye generasjonen. Jeg forstår det, men jeg tenker "Hva er det du gjør?", sa han, via OneFootball.

På sosiale medier laget mange brukere grusomme memes for å håne Rosenior og Chelsea-spillere generelt:

Rosenior, som kom til Chlesea i januar, har ikke forbedret lagets situasjon: utslått og eliminert i Champions League og sjetteplass i Premier League, utenfor Champions League-plassene.