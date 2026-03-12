Chelsea-trener Liam Rosenior tar på seg hele skylden for det knusende nederlaget mot PSG: - På 15 minutter forsvant sjansene deres

HQ

Chelsea gikk på et knusende nederlag mot Paris Saint-Germain i Champions League på Parc des Princes, i en kamp der PSG tok initiativet to ganger, med scoringer av Barcola og Dembélé, men der Chelsea svarte hver gang med scoringer av Malo Gusto og Enzo Fernández, og utlignet. Det var imidlertid Chelseas manglende evne til å matche PSGs innbyttere som straffet dem: Vitinha scoret i det 74. minutt, og Kvaratskhelia la til to til i det 86. og 94. minutt.

Chelsea-manager Liam Rosenior sa at han var veldig skuffet fordi de første 75 minuttene var veldig bra, men de må lære seg å "holde seg rolige på visse tidspunkter, og det er mitt problem; det er ikke laget som skal klandres".

"Det er min feil; jeg kommer ikke til å snakke om noen spillere spesielt. Vi hadde noen store muligheter, men om vi ikke når vårt fulle potensial, er det min jobb å sørge for at vi gjør det", sa Rosenior (via RMC Sport), og roste PSG-troppen: "I Premier League har du ikke Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Joao Neves; de har et utrolig lag".

PSG går gjennom en vanskeligere sesong

Til tross for at de vant Champions League, har PSG-sesongen vært vanskeligere enn i fjor: De slet i ligafasen av Champions League, ble slått ut i 32-delsfinalen i den franske cupen av naboene Paris FC, og leder Ligue 1 med kun ett poengs forsprang til Lens. I utgangspunktet ble de til og med gitt 48% sjanse til å nå kvartfinalen og slå Chelsea, men nå er de nesten der: alt de trenger å gjøre er å forsvare de tre målene opp neste uke i London.