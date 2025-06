Chelsea trener under rød kode og forbereder seg til en kamp de ikke har råd til å tape

HQ

Chelsea har en viktig kamp i kveld (i morgen tidlig europeisk tid, kl. 02.00 BST, kl. 03.00 CEST på onsdag). De møter ES Tunis og er tvunget til å vinne hvis de vil bli nummer to sammen med Flamengo fra gruppe D i VM for klubblag. I motsetning til andre grupper er regnestykket enkelt: Flamengo er allerede bekreftet som gruppeledere og Los Angeles FC er allerede eliminert, så det er som en direkte knockout mellom Chelsea og Espérance Tunis ... selv om uavgjort ville være nok for London-laget. Den tunisiske klubben kan bare kvalifisere seg hvis de slår Chelsea.

Men selv om Chelsea er klare favoritter, nyter de ikke tiden i Philadelphia, ettersom temperaturene er nær ved å slå rekorder: Det er ventet at de vil nå over 100 grader Fahrenheit (37,8C) for første gang på 13 år. Men luftfuktigheten, som er oppe i 45 %, betyr at vindavkjølingen er nærmere 45 °C. Det gjør det "nesten umulig" å trene, sier manager Enzo Maresca, og forklarer at morgenøktene har vært "veldig, veldig, veldig korte", ifølge BBC Sport. "Det har bare handlet om morgendagens kamp, planlegging for morgendagen, og det er det. Ikke mer enn det.

Faktisk utstedte byen en Heat Health Emergency mellom søndag 22. juni og onsdag 25. juni kl. 20:00, en time før avspark på Lincoln Financial Field (lokal tid). Heldigvis spilles kampen om kvelden, noe som beskytter spillerne mot den farlige varmen, selv om det betyr at europeiske fans må holde seg våkne hele natten hvis de vil se den live.