Chelsea vinner endelig igjen og legger opp til FA-cupfinale mot Manchester City
Enzo Fernández brøt en rekke på fem kamper uten scoring for Chelsea.
Chelsea kom tilbake på vinnersporet rett etter sparkingen av trener Liam Rosenior, selv om de ikke klarte å imponere (bare tre skudd på mål): 1-0-seier mot Leeds takket være en heading av Enzo Fernández setter opp en FA-cupfinale mot Manchester City 16. mai, og kanskje den eneste måten å redde en katastrofal sesong på, som gikk i en nedadgående spiral etter å ha vunnet VM for klubblag i fjor sommer.
Chelsea, som kommer fra fem tap på rad uten å score, noe som er første gang siden 1912, kan faktisk ha en bedre sjanse til å spille i Europa neste sesong hvis de vinner FA-cupen, som automatisk kvalifiserer til Europa League, enn ligaen, ettersom de ligger på åttendeplass på tabellen, delt med Brentford og Fulham på niende- og tiendeplass med 48 poeng.
Lørdag knuste Manchester City Southamptons håp om finaleplass, med Jérémy Doku og Nico González som umiddelbart svarte på Finn Azaz' mål i sluttminuttene av andre omgang. Manchester City har som mål å erobre en trippel på hjemmebane (de vant EFL-cupen og konkurrerer med Arsenal om Premier League), mens Chelsea vil prøve å vinne sin første cup siden 2018.