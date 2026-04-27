Chelsea vinner endelig igjen og legger opp til FA-cupfinale mot Manchester City

HQ

Chelsea kom tilbake på vinnersporet rett etter sparkingen av trener Liam Rosenior, selv om de ikke klarte å imponere (bare tre skudd på mål): 1-0-seier mot Leeds takket være en heading av Enzo Fernández setter opp en FA-cupfinale mot Manchester City 16. mai, og kanskje den eneste måten å redde en katastrofal sesong på, som gikk i en nedadgående spiral etter å ha vunnet VM for klubblag i fjor sommer.

Chelsea, som kommer fra fem tap på rad uten å score, noe som er første gang siden 1912, kan faktisk ha en bedre sjanse til å spille i Europa neste sesong hvis de vinner FA-cupen, som automatisk kvalifiserer til Europa League, enn ligaen, ettersom de ligger på åttendeplass på tabellen, delt med Brentford og Fulham på niende- og tiendeplass med 48 poeng.

Lørdag knuste Manchester City Southamptons håp om finaleplass, med Jérémy Doku og Nico González som umiddelbart svarte på Finn Azaz' mål i sluttminuttene av andre omgang. Manchester City har som mål å erobre en trippel på hjemmebane (de vant EFL-cupen og konkurrerer med Arsenal om Premier League), mens Chelsea vil prøve å vinne sin første cup siden 2018.