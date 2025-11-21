Chelseas Cole Palmer går glipp av kampene mot Barcelona og Arsenal etter å ha brukket tåen med en dør

HQ

Cole Palmer, en av stjernene fra Chelsea, som nylig vant UEFA Conference League og FIFA Club World Cup i år, ble onsdag kveld utsatt for en uheldig, men heldigvis mild ulykke som vil holde ham borte fra fotballbanen i en uke til.

Den offensive midtbanespilleren har vært fraværende de siste to månedene på grunn av en lyskeskade. Han var klar til å returnere i helgen etter landslagspausen, til lørdagens kamp mot Burnley i Premier League, men brakk tåen i en ulykke hjemme, da han traff en dør med tåen i venstre bein.

Som et resultat vil det ta en uke å komme seg etter dette tilbakeslaget, noe som betyr at han ikke bare går glipp av lørdagens kamp, men også to svært viktige kamper neste uke: Tirsdagens duell mot Barcelona i Champions League og Arsenal helgen etter.

Enzo Maresca, Chelsea-manager, bekreftet det på pressekonferansen: "Dessverre hadde han et uhell hjemme hvor han slo tåen. Det er ikke noe viktig, men han vil ikke være tilbake i løpet av neste uke. Jeg våkner mange ganger i løpet av natten - jeg slår hodet, beina, alt - så det kan skje."

Selv uten Palmer har Chelsea gjort det bra denne sesongen: tredjeplass i Premier League, seks poeng bak ledende Arsenal, og tolvteplass i Champions League med sju poeng.