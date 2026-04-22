Chelseas dystre rekke i Premier League, den dårligste siden 1912, og en spennende bakdør inn i Champions League

Chelseas katastrofale sesong fortsatte tirsdag med et 3-0-tap for Brighton & Hove Albion, noe som plasserer dem på sjetteplass, og gjør det til fem strake nederlag uten å score et eneste mål. Dette er en virkelig oppsiktsvekkende rekord: Forrige gang Chelsea gikk på fem strake tap uten å score var i 1912. Og sist gang Chelsea tapte fem kamper på rad var i 1993.

Dette er gode nyheter for Manchester United, Aston Villa og Liverpool, som ligger på tredje- til femteplass i ligaen, ettersom de sementerer Champions League-plassene i ligaen, selv om Brighton, på en bemerkelsesverdig rekke, har klart å passere Chelsea og ligger på sjetteplass, noe som vil gi dem tilgang til Europa League.

En annen mulighet har imidlertid oppstått: Hvis Aston Villa vinner Europa League og blir nummer fem i Premier League, vil det sjette laget i ligaen kvalifisere seg til Champions League, i stedet for Europa League. Ingen lag ville kvalifisere seg til Europa League via Premier League (den plassen ville gå til et annet land), men England ville få lov til å ha seks lag i Champions League.

Det kan være det eneste håpet for Chelsea å spille Champions League ... men det er ni lag som bare er adskilt av åtte poeng (mellom sjette- og 14. plass) som fortsatt har matematiske sjanser til å avslutte ligaen på sjetteplass :



6. Brighton: 50 poeng



7. Chelsea: 48 poeng



8. Brentford: 48 poeng



9. Bournemouth: 48 poeng



10. Everton: 47 poeng



10. Sunderland: 46 poeng



12. Fulham: 45 poeng



13. Crystal Palace 43 poeng



14. Newcastle: 42 poeng



Tror du Chelsea ender opp med å kvalifisere seg til Champions League neste sesong?