Chelseas Jesse Derry ble kjørt til sykehus under Premier League-debuten, og legger ut på Instagram etter hjernerystelse

Chelseas 1-3-tap mot Nottingham Forest på hjemmebane mandag, det sjette Premier League-tapet på rad som nesten definitivt satte en stopper for sjansene til å ta seg til Champions League neste sesong, inneholdt ligadebuten til 18 år gamle Jesse Derry, en tidligere Crystal Palace-spiller som ble signert for Chelsea i 2025.

Derry, som også spiller for Englands U19-landslag, hadde debutert på førstelaget i en FA-cupkamp i februar, og fikk sin ligadebut fra start mandag, men pådro seg en hjernerystelse da han slo hodet mot motstanderen Zach Abbot i det 45. minutt. Det resulterte i et straffespark for Chelsea som Cole Palmer bommet på, reddet av Forest-keeper Matz Sels.

Derry ble fraktet ut av banen med oksygen da han mistet bevisstheten, og ble kjørt til sykehus. Klubben skrev senere at Derry er "ved bevissthet, snakker og gjennomgår forsiktighetskontroller", og at alle tegn var positive. Mandag skrev tenåringen på Instagram at han har det bra, at det var en drøm som gikk i oppfyllelse å starte på Stamford Bridge, og takket lagkameratene, det medisinske personalet i Chelsea, alle på St Mary's sykehus og fansen for deres støtte.