Chen Ning Yang, nobelprisvinner, gikk bort 103 år gammel Den berømte fysikeren, kjent for å ha omformet moderne fysikk, tilbrakte sine siste år med å undervise ved Tsinghua-universitetet.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Chen Ning Yang, en av de mest innflytelsesrike skikkelsene innen fysikk i det tjuende århundre, er død i Beijing etter et langt liv viet til vitenskap og utdanning. Yang ble født i Øst-Kina og senere tildelt Nobelprisen sammen med Tsung-Dao Lee, og hans arbeid forandret forståelsen av grunnleggende fysiske lover. Etter flere år i utlandet vendte han tilbake til Kina for å undervise ved Tsinghua-universitetet, der han også hadde tilbrakt en del av sin barndom. Institusjonen markerte hans bortgang med en lavmælt hyllest på sine nettsider, og hedret dermed en forsker hvis reise sluttet sirkelen. "Livet mitt har vært en sirkel, der jeg startet fra et punkt, reiste en lang vei og til slutt vendte tilbake til der jeg kom fra", ble Yang sitert av Tsinghua. Hvil i fred, Chen Ning Yang. Chen Ning Yang // Shutterstock