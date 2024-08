Chernobylite 2: Exclusion Zone annonsert for 2025

HQ

Etter suksessen med overlevelseshorrorskytespillet Chernobylite fra 2021, er The Farm 51 tilbake med en oppfølger, som er satt til å komme til konsoller og PC neste år.

Chernobylite 2: Exclusion Zone vil inneholde co-op-elementer, med spillere som nok en gang utforsker den post-apokalyptiske ødemarken i Tsjernobyl og dens omkringliggende områder. Det ser ut til at vi også vil se mer av en blanding mellom tredje- og førstepersonsperspektiv, noe som vil være en første for spillene.

Det ser ut til at det vi vet om historien er at forsøkene på å stoppe spredningen av en ressurs kalt Chernobylite mislyktes, og at spillerne nå må finne en eksklusjonssone for å overleve. Heldigvis kan du gjøre det med en venn denne gangen som nevnt, så kanskje skrekken vil bli tonet ned.

Takk, IGN.