Chernobylite får fysisk utgave til PS4

Hvis du har sett frem mot lanseringen av overlevelsesskrekkspillet Chernobylite utviklet av det polske studioet The Farm 51, er dagens nyhet kanskje ekstra god for deg.

Det har blitt bekreftet at Perp Games har signert en avtale med den originale utgiveren All In! Games og skal utgi fysiske utgaver av Chernobylite til PlayStation 4. Den fysiske lanseringen vil skje sammen med den digitale.

For øyeblikket er Chernobylite i Early Access på PC, og versjon 1.0 skal lanseres på PC via Steam, GOG og Epic Games Store den 28. juli. Lanseringen på PS4 og Xbox One vil skje en gang i løpet av sommeren, men vi har dessverre ingen konkret dato ennå.

"We are incredibly excited to announce our partnership with Perp Games, bringing the physical PlayStation 4 edition of Chernobylite alongside the digital console launch later this summer," sier Piotr Żygadło, CEO ved All in! Games. "We want to offer as many options for players to get the game as we can, accommodating our community and new players alike."