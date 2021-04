Chernobylite forlater Early Access i juni

Du ser på Annonser

Overlevelsesskrekkspillet Chernobylite har lenge vært i Early Access, men nå har vi endlig fått et såkalt lanseringsvindu for denne Farm 51-tittelen. Early Access-utgaven ble meget godt mottatt og vi ser derfor fram mot at spillet får en offisiell lansering.

Chernobylite kommer til PC, PlayStation 4 og Xbox One i løpet av juni, samt PlayStation 5 og Xbox Series senere i år. Som spillets navn antyder utspilles eventyret i Tsjernobyl og bygger i høy grad på rollespillmekanikker. Historien er ikke-lineær med masser av valg og konsekvenser. Fokuset ligger på skrekk og overlevelse når du forsøker å overleve i denne radioaktive ødemarken med få ressurser.

Du kan se den seneste traileren nedenfor.