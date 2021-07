Hvis du har sett frem mot lanseringen av overlevelsesskrekkspillet Chernobylite utviklet av det polske studioet The Farm 51, er dagens nyhet kanskje ekstra god for deg....

Overlevelsesskrekkspillet Chernobylite har lenge vært i Early Access, men nå har vi endlig fått et såkalt lanseringsvindu for denne Farm 51-tittelen. Early Access-utgaven...

The Farm 51s scifi-overlevelsesspill Chernobylite tilbyr en uhyggelig opplevelse hvor spillerne kan utforske en 3D-scannet gjenskapelse av Tsjernobyls eksklusijonssone...

Etter serier som Metro har det kommet fornyet interesse for semi-åpne action-titler, som foregår i og rundt Tjernobyl. Vi har allerede sett en rekke spill finne sted der,...

Her er den nye teaseren til Chernobylite

den 5 februar 2019 klokken 13:30 NYHET. Skrevet av Suzanne Berget

Det første livstegnet fra The Farm 51 sitt nye skrekkspill, Chernobylite, dukket opp i fjor, men så hørte vi ikke noe mer. Før nå. For nå har The Farm 51 nemlig sluppet...