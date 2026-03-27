Chevrolet avduker den ville nye Corvette Grand Sport X

Chevrolet bringer tilbake et av sine mest elskede prestasjonsmerker og gir det en moderne vri. Den nye Chevrolet Corvette Grand Sport X har blitt avslørt som en del av den voksende C8-serien, og kombinerer et tradisjonelt V8-oppsett med hybrid firehjulsdrift for første gang i en Grand Sport-modell.

Den er plassert mellom basis Stingray og mer ekstreme varianter som Z06, og den tar sikte på å levere en balanse mellom hverdagslig brukervennlighet og seriøs ytelse på bane. Kjernen er en splitter ny 6,7-liters LS6 V8-motor som yter rundt 535 hestekrefter, men hovedmodellen, X, kombinerer denne V8-motoren med en elektrisk frontmotor, noe som skaper et firehjulsdrevet hybridsystem med en samlet effekt på rundt 720 hestekrefter.

Innvendig har Chevrolet oppdatert interiøret med en mer moderne layout, inkludert et digitalt grensesnitt med flere førerfokuserte skjermer og en renere design på midtkonsollen.

Produksjonen skal starte sommeren 2026, med forventet salg senere samme år.