Chevy Chase kritiserer Jason Reitmans Saturday Night: "Du burde skamme deg"

Den legendariske komikeren Chevy Chase rettet skarp kritikk mot Jason Reitman etter å ha sett hans nyeste film, Saturday Night, som skildrer tilblivelsen av det ikoniske komedieshowet Saturday Night Live på midten av 70-tallet. På podcasten Fly on the Wall fortalte Reitman at Chase kom bort til ham etter en visning av filmen, klappet ham på skulderen og sa :

"Du burde skamme deg."

Vertene, David Spade og Dana Carvey, begge tidligere medlemmer av SNL, bemerket at Chases reaksjon var typisk for ham. Til tross for at Reitman hadde brukt to år på å portrettere Chase og den første sesongen av Saturday Night Live, tok han lett på kritikken og så på det som et unikt "Chevy Chase-øyeblikk".

