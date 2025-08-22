Chibi-Robo! nå tilgjengelig for Switch 2 via Nintendos nettjeneste

Mai 2006 var en magisk tid på året i Europa, fordi Chibi-Robo! ble utgitt på Nintendo GameCube. På den tiden hadde folk stort sett gått over til de nye og mer skinnende konsollene, så Chibi-Robo! fikk aldri den oppmerksomheten det fortjente. Men nå, nesten 20 år senere, kan denne feilen rettes opp.

Med en ny trailer har Nintendo kunngjort at Chibi-Robo! nå er lagt til i det stadig voksende utvalget av GameCube-spill i abonnementstjenesten Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

I Chibi-Robo! er ideen å hjelpe til i huset ved å utføre oppgaver som en liten og glad robot. Men det er selvfølgelig også kamp ... i Nintendo-stil.

Det er en god sjanse for at du aldri har spilt denne skjulte perlen, så nå er det på høy tid å gjøre det. Se traileren her i Gamereactor.