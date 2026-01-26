Chibig tar alvoret på alvor med Bel's Fanfare, deres nye, mørkere eventyr som lanseres på Kickstarter

Chibig, studioet som står bak muntre eventyr som Mia and the Witch's Mountain, Summer in Mara and Koa og The Five Pirates of Mara, hadde allerede annonsert en kursendring mot "mer personlige fortellinger" med Elusive, som ble lansert for nesten et år siden. Og selv om Elusive fortsatt kan betraktes som "sjarmerende" i sin tilnærming, er det nye prosjektet som nå vises frem, tydelig forpliktet til en mørkere historie, selv om det beholder en sympatisk karakterdesign.

Vi snakker om Bel's Fanfare, et action-RPG-eventyr som hevder å være inspirert av de første 3D Zelda-spillene og hyller litt vridde klassikere som Undertale eller, spesielt å dømme etter dette konseptkunstverket, The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Selv om den første teaseren for spillet avslører lite om mekanikken, forsikrer studioet oss om at de legger til et snev av bullet hell til den vanlige dynamikken i sjangeren, som tradisjonelt kombinerer utforskning med gåter og action. Og som man kan se på de første skjermbildene og videoen av Bel's Fanfare nedenfor, lener den visuelle finishen seg mot en pseudo low-poly-stil midt mellom Nintendo 64- og Gamecube-generasjonene. Det er imidlertid betydelig mørkere enn studioets tidligere fargerike og solfylte eventyr.

Ifølge det offisielle sammendraget ønsker hovedpersonen Bel å befri sin far, Belceboo. Fra pressemeldingen :

"I Bel's Fanfare spiller vi som Bel, en liten gnom som bærer Ukoback-skjoldgong, og som har fått i oppgave å rense auraen fra alle rommene på det en gang så luksuriøse cruiseskipet The Witch of the Sea.

Auraen er en ubehagelig substans som oppstår av negative følelser, men som er deilig for impene. Noen ganger skjuler den skatter og hemmeligheter som vi kan oppdage ved å utforske alle hjørner av skipet, mens den mest vedvarende auraen fører oss til utfordringer og konfrontasjoner som setter våre ferdigheter på prøve."

Bel's Fanfare er satt til å bli utgitt på PC, PlayStation 5, Xbox Series og Nintendo Switch 2&1, men først ønsker det å fullføre en Kickstarter-kampanje som starter 3. mars.