Chief of War: Sesong 1

Man må gi Apple all ære for at de har satset så mye på å skape en så autentisk nisjehistorie. Selv om mange av oss er kjent med Hawaii, er landets historie et langt mindre kjent tema, og det samme gjelder språk, skikker, tradisjoner og så videre. At en TV-serie ønsker å sette søkelyset på dette, er ikke akkurat en overraskelse, ettersom det finnes mer intrikate produksjoner med innfødte temaer over hele verden, men det er på ingen måte det Chief of War er.

Chief of War er i hovedsak Apple TV+ sitt svar på Shogun, Game of Thrones, Frontier... velg et historisk drama med stort budsjett, og det er det denne serien ønsker å gjenspeile. Forskjellen her er bare at Chief of War er en historie som for det meste fortelles på hawaiisk, med en rollebesetning som for det meste består av polynesiske stjerner, anført av Jason Momoa og forsterket av kjente ansikter som Temuera Morrison. Det er derfor Chief of War er tettest forbundet med Shogun, ettersom den tar autentisiteten til et nytt nivå, og ofrer tilgjengeligheten som følger med å snakke det meste på engelsk og dreie seg om kjente stjerner, og i stedet ber publikum om å stole på undertekster og la den innfødte og vanligvis mindre kjente rollebesetningen blomstre. Det er på mange måter et sjansespill å legge så mye ressurser bak et slikt nisjeprosjekt, men jeg er takknemlig for at Apple gjorde det, for Chief of War er nok et godt eksempel på kvalitets-TV på denne strømmeplattformen.

Hovedgrunnlaget for historien er at den forteller om gjenforeningen og den påfølgende koloniseringen av Hawaii. Det er i hvert fall det den har som mål å komme frem til, for denne første sesongen dreier seg for det meste om førstnevnte punkt, der vi får se hvordan en blodtørstig høvding forsøker å erobre de ulike stillehavsøyene og legge dem under sitt herredømme, mens en annen kjemper imot og ønsker å forbli uavhengig, og prediker forening gjennom samarbeid fremfor underkastelse. I sentrum av serien står Momoa, som spiller en krigshøvding som blir dratt inn i politikken gjennom villedning og svik, en hendelse som fører til at han abdiserer fra øyene og slutter seg til et mannskap av oppdagelsesreisende når de vender tilbake til den store verden, et fiendtlig og fremmed territorium for denne fryktløse hawaiianeren. Herfra er mesteparten av historien enkel: Vi får se hvordan Momoas rollefigur forsøker å få høvdingene til å slutte å slåss seg imellom og i stedet forene seg og forberede seg på en rekke vestlige kolonisatorer som vil forsøke å tappe hjemmet deres for ressurser og sannsynligvis til og med erobre folket deres.

Som man kan forvente, legger ikke denne fortellingen fingrene imellom. Den er brutal, emosjonell, tung og ofte vanskelig å svelge. Dette er en autentisk historie som dokumenterer grusomhetene som de ulike hawaiiske høvdingene begår mot hverandre og de sivile i landet, samtidig som den viser brutaliteten på slutten av 1700-tallet andre steder i verden og hvordan vestlige oppdagelsesreisende vanligvis er langt fra de pålitelige og snille menneskene de kan virke som på utsiden. Det er en serie med triste og hjerteskjærende vendinger, blodig og hensynsløs action som får deg til å trekke på smilebåndet, kjærlige og intime forbindelser som utvikler håp hos seeren, slående og ærefryktinngytende kulisser og scenografivalg, og spennende og kaotisk action som holder deg på kanten av setet ditt.

Alt dette kan virke som den perfekte kombinasjonen for en seier, men det er også ganske typisk for dagens historiske dramaformel. Chief of War føles ikke unik, den føles som nok et eksempel på formelen som Game of Thrones først gjorde populær, og som Shogun nylig perfeksjonerte, med en balanse mellom action og kamper blandet med anspente samtaler og politiske kamper. Det er en underholdende formel, men det velkjente fører til sammenligninger, og Chief of War mangler uten tvil finessen, det medrivende tempoet og den raffinerte skarpheten til Shogun, samt den store skalaen og ambisjonen til Game of Thrones. Den gjør ingen av delene bedre enn de eksisterende seriene, selv om den fremdeles fremstår som et stykke kvalitets-TV sammenlignet med mye av alt annet. Man kan si at den ligner på Vikings i så måte, en annen utmerket serie som ikke når helt opp til de samme høydene som sine beste konkurrenter.

Riktignok er kvaliteten delvis avhengig av hva vi kjenner og forventer av en Apple TV+ -produksjon. Ikke på noe tidspunkt føler du deg sviktet av kvaliteten på Chief of War, da valg av kulisser, kostymer, film, kameraarbeid, lydbalanse, alt er helt i toppklasse. Vel, bortsett fra noen få sære innslag av CG, som når kameraet panorerer over en fjern innfødt landsby som helt tydelig er animert av en datamaskin... I tillegg til dette er Momoa i hovedrollen en utmerket prestasjon, som spiller en sterk, kompleks og emosjonelt feilbarlig leder, en person som skiller seg ut blant mange sterke prestasjoner, spesielt fra Morrisons tyrann og Luciane Buchanans hovedrolleinnehaver.

Så ja, Chief of War er kanskje ikke fullt så effektiv som fortellingsmedium som Shogun, og mangler noe av tyngden og den knivskarpe fortellerstrukturen, og den gjør ikke helt den overordnede verdenen på samme måte som andre, og holder i stor grad fokuset på spesifikke deler av Hawaii-øyene, men det er fortsatt en engasjerende serie, en som kanskje er bedre når den konsumeres i løpet av et kortere tidsrom enn over rundt to måneder som ukentlige episoder. Den er brutal, følelsesladet og slående, og for alle som er interessert i Hawaiis kultur og historie, er det mye å sette pris på, selv om det ser ut til at den tar seg mer enn noen få kreative friheter for å holde historien spennende.