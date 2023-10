Children in Need samler det britiske spillmiljøet til et veldedighetsarrangement i november

HQ

BBC har kunngjort at de går sammen med ulike spillselskaper i Storbritannia om en spesialsending i Children in Need. Sendingen, som går under navnet Game to Give, vil bli sendt direkte på BBC Three og på BBC iPlayer, og det vil bli samlet inn penger til veldedighet i håp om å sette ytterligere fokus på den positive effekten spill kan ha.

Den britiske spillbransjeorganisasjonen Ukie og Ubisoft er blant selskapene som har gått sammen om å støtte denne veldedighetssendingen, og de to har gått sammen om å arrangere et arrangement i Just Dance der spillerne skal danse sammen med den berømte gule bjørnen Pudsey.

Children in Need sier dette om Game to Give: "Vi bidrar til å finansiere veldedige organisasjoner over hele Storbritannia som bruker dataspill til å støtte barn. Vi ønsker å øke bevisstheten om fordelene som ansvarlig spilling kan ha. Vi ønsker også å feire det sosiale aspektet ved spilling og spillets evne til å forene mennesker gjennom lek."

Game to Give avholdes den 10. november.