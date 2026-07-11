Children of Blood & Bone Forfatteren sier at hun ikke har planer om å se filmatiseringen av boken sin

Tomi Adeyemi, forfatteren av den populære ungdomsfantasyromanen * Children of Blood & Bone*, har offentlig erklært at hun verken vil se eller støtte filmatiseringen av verket sitt, som har premiere 15. januar 2027.

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I en TikTok-video som Adeyemi selv har delt, sier forfatteren og medforfatteren av filmen at «det er en grunn til at jeg ikke vil legge ut noe om filmatiseringen av verket mitt.» Adeyemi går ikke nærmere inn på detaljene, men legger til at hun ikke har sett filmen og ikke kommer til å se den når den kommer ut.

«Det har vært vondt å holde dette tilbake for dere alle. ... Og jeg beklager hvis noen av dere trodde at jeg ikke brydde meg om OSS. Mer enn noe glitter,» skrev Adeyemi på nettet. Forfatteren viste også frem det som ser ut til å være en DM-samtale mellom henne selv og stjernen Amandla Stenberg, der hun sa «Ikke bruk navnet mitt i et intervju eller en video igjen. Ikke send meg meldinger. Ikke ring meg.»

Filmatiseringen av « Children of Blood & Bone » kommer fra Paramount og er regissert av Gina Prince-Bythewood. I likhet med boka følger den historien om en ung kvinne i et afrikansk fantasirike, som må gjenvinne magien som er stjålet fra folket hennes. Vi får kanskje aldri vite hva som forårsaket denne fiendtligheten mellom forfatteren og skaperne bak filmatiseringen, men dette er et nivå av «scorched earth»-taktikk vi bare har sett når George R.R. Martin kritiserte «House of the Dragon» i et blogginnlegg.