For ikke så lenge siden publiserte vi en anmeldelse av Pepper Grinder, og for å oppsummere den teksten (som er verdt å lese separat), er spillets sentrale gimmick ganske pålitelig underholdende, men på grunn av et relativt entydig fokus ender spillets insisterende fokus på denne ene mekanikken opp med å bli litt hemmende.

Det er omtrent det samme jeg kan si om Children of the Sun, og selv om denne spennende puzzle shooteren har litt mer å by på, både narrativt og strukturelt, er det det snevre fokuset på å få til én spesifikk loop som vil avgjøre om dette er noe for deg.

Ok, så hva er det spesielle fokuset? I Children of the Sun er du et emosjonelt skadet eks-sektmedlem som ble lokket med løfter om religiøs frigjøring og evig frelse av en gåtefull, men overbevisende leder, men etter at din personlige mentor blir skadet, bestemmer du deg for å hevne deg på sektmedlemmene. Og ja, du har også superkrefter som gjør at du kan manipulere gjenstander. Det betyr at du er spesielt hendig med en snikskytterrifle, siden du kan manipulere prosjektilet selv etter en fulltreffer, slik at du raskt kan legge en hel gruppe onde kultmedlemmer i graven.

Så hva betyr dette rent mekanisk? Hver enkelt bane (det er vel 25 av dem) består av en rekke fiender som du sirkulerer rundt (du kan bare bevege deg til høyre eller venstre) og markerer. Når du er klar, avfyrer du ditt første skudd, og hvis det treffer målet, får du lov til å kartlegge en ny retning i sakte film. Måten du oppnår dette på, er at alle fiender dør med ett prosjektil. Det finnes unntak her, for spillet lar deg velge en fugl som mål slik at prosjektilet ditt kan bevege seg oppover og gjenvinne oversikten, og du kan også sikte på bensintanken på et parkert kjøretøy. Poenget er at spillet stadig utvider metodene du har til rådighet, men spillets relativt enkle premiss er at du må løse gåten du har foran deg og beregne den nøyaktige totale banen til prosjektilet som vil føre til at alle kultmedlemmene mister livet.

Det høres enkelt ut, og i praksis er det nettopp det. Spillet er riktignok pyntet opp med mye design for å krydre premissene, og den gradvis utviklende historien som forteller om sektens gåtefulle leder, deres grusomme manipulering av medlemmene og din gradvise erkjennelse av grusomhetene som foregår rundt deg, fortelles effektivt gjennom relativt statisk grafikk. I tillegg er det en rå, usøtet og nesten demake-aktig grafisk stil som fungerer godt sammen med Devolvers øvrige produksjon. Det er nøyaktig den samme lo-fi-estetikken som er utbredt blant indie-darlings akkurat nå, fra Buckshot Roulette til Iron Lung, og det fungerer. Kombiner det med et skrapete lydspor som for det meste består av pulserende lyder, og du har en ganske polert pakke som angriper sansene på en ganske direkte måte.

En lav introduksjonspris, et enkelt strukturelt premiss som gir rom for mekaniske særegenheter og en velkonstruert estetikk - hva kan man ikke like? Vel, som med en del indiespill, og det er igjen her sammenligningen med Pepper Grinder er nyttig, er det et lite misforhold mellom mengden mekanisk variasjon, antall aktive systemer og den totale lengden på opplevelsen - det som ofte oppsummeres som "pacing". Children of the Sun er ikke akkurat langt, og hvis du ikke sitter fast på noe bestemt sted, kan det gjennomføres på noen timer, men før det tok jeg meg selv flere ganger i å lengte etter noe mer, noe annerledes. Kanskje et enkelt metasystem eller to som gjorde at jeg kunne tilpasse akkurat mitt snikskyttergevær mellom oppdragene? Kanskje fiendene kunne oppdage meg hvis jeg var uforsiktig? Jeg er ingen spilldesigner, men opplevelsen endte opp med å bli noe spesiell, og ikke alltid på en god måte.

Du kan selvfølgelig, som alltid, snu på det og rose utvikler René Rother for å ha designet et veldig spesifikt mekanisk og strukturelt rammeverk og deretter ønsket å spikre spillet innenfor det, i stedet for å utvide det hele tiden. Dette er helt sant, og når det gjelder topplister, er det absolutt rom for et sterkt fellesskap som ønsker å fullføre scenarier så raskt og effektivt som mulig. Men for oss som spiller spill én gang, er det akkurat enkelt nok, selv om det du faktisk gjør, er underholdende.