Chile går mot andre valgomgang mellom en kommunistisk kandidat og en konservativ pro-Trump

Vi har nettopp fått nyheten om at Chile går mot en andre valgomgang etter at Jeannette Jara, medlem av kommunistpartiet og tidligere arbeidsminister, sikret seg 26,8 % av stemmene i søndagens valg, knepent foran den ultrakonservative kandidaten José Antonio Kast, som endte med 24 %.

Kast, en Trump-beundrer, konsentrerte budskapet sitt om sikkerhet, og lovet massedeportasjoner og nye barrierer langs Chiles nordlige grense. Jara la vekt på social beskyttelse og oppfordret velgerne til ikke å la frykt styre landets retning.

Analytikere sier at José Antonio Kast (Trump-beundrer) kan dra nytte av kandidater fra høyresiden som ble eliminert i første runde, mens Jeannette Jara (medlem av kommunistpartiet) må vinne over velgere som er skeptiske til partiets bånd til Cuba og Venezuela.

Landet er bekymret for kriminalitet og økonomisk stagnasjon, og det forventes at begge kampanjene vil dreie seg mot det politiske sentrum. Begge kandidatene står nå overfor utfordringen med å utvide sin appell før valgkampen 14. desember.