Chillin' by the Fire, det mest finurlige spillet fra Nintendo Direct, er ute nå på Switch 2

Nintendo Direct Partner Showcase for kommende Switch- og Switch 2-spill manglet kanskje store kunngjøringer, men det hadde et godt utvalg av sjangre og størrelser, inkludert noen søte små spill som helt sikkert vil glede spillere som leter etter en koselig, avslappende opplevelse: Chillin' by the Fire.

Navnet på spillet, utviklet av Oink Games, sier alt. Chillin' by the Fire er en bålsimulator, med det eneste målet å tenne og vedlikeholde et bål på stranden. Det fine er at det støtter Nintendo Switch 2s spillchat og kamera (du kan bruke Nintendo-kameraet eller et hvilket som helst USB-kamera), slik at du bokstavelig talt kan sitte ved bålet med vennene dine og prate.

Spillet ser ut til å være eksklusivt for Nintendo Switch 2, og slippes ikke på den originale Switch, nettopp fordi Game Chat med videokompatibilitet er det store salgsargumentet. Og den beste nyheten er at det slippes i dag. Vil du gi Chillin 'by the fire en sjanse?