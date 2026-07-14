Chipotle Mexican Grill skal åpne sin første restaurant i Mexico

HQ

Chipotle Mexican Grill, den amerikanske restaurantkjeden som tilbyr retter sterkt inspirert av det meksikanske kjøkkenet, skal endelig åpne sin første restaurant i Mexico denne uken. Selv om det kan virke som en selvfølge å etablere en meksikansk fastfoodkjede i Mexico, har det tidligere ikke alltid gått så bra når amerikanske franchisekjeder har utvidet virksomheten til «hjemlandene» til deres matretter.

Som BBC påpeker, har Taco Bell ikke lenger noen meksikanske restauranter, og Domino’s Pizza driver ikke virksomhet i Italia. Men Chipotle-sjefen Scott Boatwright håper at det vil bli annerledes med hans merkevare. «Vi går inn i Mexico med dyp respekt for landets kulinariske arv og en forpliktelse til å levere Chipotle-opplevelsen på en utmerket måte,» sa han.

«Vi gleder oss til å betjene nye gjester og ta en plass i Mexicos livlige matkultur», la han til. Den nye restauranten vil ligge i den nordøstlige delen av Nuevo León, ikke langt fra grensen til Texas, og hvis alt går bra, vil den bli den første i en ny rekke restauranter som etableres i Mexico.

Chipotle, som allerede har mer enn 4 100 restauranter over hele verden, planlegger å åpne 370 til bare i år, inkludert store åpninger i Singapore og Sør-Korea.