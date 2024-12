Chivalry 2 utvikleren Torn Banner Studios kunngjør oppsigelser

HQ

Utvikleren av Chivalry -serien og også teamet bak det nåværende Early Access-prosjektet No More Room in Hell 2 har kunngjort at de blir rammet av permitteringer. Torn Banner Studios vil være den neste som må redusere arbeidsstyrken og gå gjennom restrukturering, noe den har bekreftet i en ny uttalelse fra administrerende direktør og kreativ direktør Steve Piggott.

Uttalelsen ble publisert på LinkedIn, der Piggott sier følgende: "Som en helt uavhengig, selvfinansiert utvikler står vi overfor mange utfordringer. Teamet vårt navigerer i denne prosessen med en enorm omsorg og takknemlighet for de som er berørt. Torn Banner Studios ville ikke vært det stedet det er i dag uten engasjementet, lidenskapen og prestasjonene til disse flotte menneskene."

Piggott forklarer også hvordan Torn Banner vil hjelpe dem som er berørt av oppsigelsene: "De ansatte som berøres av denne omstruktureringen, vil motta sluttpakker og kan beholde jobbdatamaskinene sine. Vi kommer også til å jobbe hardt for å hjelpe folk med å finne stillinger i andre studioer der vi kan."

Når det gjelder hvordan dette vil påvirke og endre studioets fremtidige planer, blir vi fortalt at No More Room in Hell 2 fortsatt er "sentralt i våre mål som et studio" og at de er "fullt ut forpliktet når vi går videre med en full 1.0-utgivelse i 2025." Chivalry 2 vil heller ikke bli påvirket, og til tross for at det får sin siste oppdatering tidligere i 2024, vil det beholde aktive servere.