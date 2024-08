Chivalry 2-utviklerne skal ikke lage mer innhold til spillet

HQ

Chivalry 2 ble lansert i 2021, og siden den gang har det mottatt 11 innholdsoppdateringer som har lagt til alt fra nye kart til monterte kamper og mye mer. Etter Regicide-oppdateringen som ble utgitt i mai, ser det imidlertid ut til at ting avvikler for spillet.

I et langt blogginnlegg fra Torn Banner Studios bekrefter utvikleren at den skifter fokus nå. "Vi er glade for å fokusere vår innsats og ressurser på overbevisende nye flerspillerprosjekter, både i Chivalry-universet så vel som innenfor skremmende nytt samarbeidsterritorium," heter det i blogginnlegget. "Vi har bygget opp teamet vårt i antall og ferdigheter for å ta på oss disse følgende utfordringene, med en fokusert innsats for å sikre at når den neste Chivalry-tittelen slippes, vil den fullstendig blåse spillerne bort."

Chivalry 2 vil fortsatt støttes, så det er ikke helt dødt, men ikke forvent noen flere store oppdateringer når Torn Banner begynner å jobbe med sitt neste store prosjekt.